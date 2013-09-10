台湾债市：指标10年公债殖利率早盘平盘震荡，标债前市场量缩观望

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透台北9月10日 - 台湾10年期指标公债102/10 殖利率周二早盘在平盘附近震荡。交易员认为，由于周六即将标售10年券102/10，加以近期殖利率弹幅已大，市场追空意愿不高，致市场量缩观望气氛浓厚，今日102/10殖利率料续处高档震荡格局。
交易员表示，近期债市聚焦10年券102/10标售结果，由于标债时间点就落在美国联邦公开市场委员会(FOMC)17-18日利率会议前夕，且标售完一交割随即连放4天中秋假期，标售金额亦达400亿台币之多，引起市场特别关注国库署截标的态度，国库署截标与否成为市场最大变数，令近日台债量缩屏息以待。
“ 现在做空唯一的风险就是国库署截标，但不可能因为截标就做多!”一位大型银行台债交易员说。
今日10年券102/10殖利率盘中一度来到1.7980%，不仅续创发行前交易盘中高位，亦续创2008年金融海啸以来盘中高位，前波高位为2008年11月16日的1.8970%。
交易员指出，尽管美国非农就业数据表现不如预期，美国指标10年期公债殖利率回测幅度并不深，主要因为紧接着美国FOMC会议即将在月中召开，且叙利亚紧张情势仍有变数，市场充满不确定性因素，除非美债有明确方向性的引导，不然短线台债殖利率高档盘整机会较高。
据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就业报告公布后进行。
美国公债收益率周一从两年高位进一步下跌，因更多投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周政策会议上缩减购债规模幅度将可能小于他们原先所想。指标10年期公债 价格上涨9/32，收益率从上周五的水平下跌3.3个基点，至2.901%。10年期公债收益率较就业报告前的水平低大约10个基点，但高于日内低位2.875%。
早盘10:24为止，五年券102/2期公债尚无成交纪录；102/10期公债的发行前交易成交16亿台币，成交量较上日同时段减少。
交易员观察市场最新动态：
* 美国10年期公债殖利率周二亚洲盘初落在2.92%附近。
* 台债10年券102/10殖利率早盘区间高档整理。
* 五年期利率交换(IRS)利率早盘报价1.4100/1.4500，从波段高点回档。
* 10年期公债和五年期公债主流券早盘量能持续萎缩。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*10年期102/10：1.77-1.80%
本地时间10:25时最新报价：
*102/10期公债殖利率微幅走扬0.13基点报1.7888%。
以下为最新相关报导链接：
*《美债周二展望》对FED政策预期打压收益率，本周将标售650亿美元公债
*《美国债市分析》短天期公债收益率窜升，考验美联储维持低利决心
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* 美国数据：7月消费者信贷增加104.4亿美元，预估为增长125亿美元 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会