台湾债市：指标10年公债殖利率早盘平盘震荡，标债前市场量缩观望

路透台北9月10日 - 台湾10年期指标公债102/10 殖利率周二早盘在平盘附近震荡。交易员认为，由于周六即将标售10年券102/10，加以近期殖利率弹幅已大，市场追空意愿不高，致市场量缩观望气氛浓厚，今日102/10殖利率料续处高档震荡格局。

交易员表示，近期债市聚焦10年券102/10标售结果，由于标债时间点就落在美国联邦公开市场委员会(FOMC)17-18日利率会议前夕，且标售完一交割随即连放4天中秋假期，标售金额亦达400亿台币之多，引起市场特别关注国库署截标的态度，国库署截标与否成为市场最大变数，令近日台债量缩屏息以待。

“ 现在做空唯一的风险就是国库署截标，但不可能因为截标就做多!”一位大型银行台债交易员说。

今日10年券102/10殖利率盘中一度来到1.7980%，不仅续创发行前交易盘中高位，亦续创2008年金融海啸以来盘中高位，前波高位为2008年11月16日的1.8970%。

交易员指出，尽管美国非农就业数据表现不如预期，美国指标10年期公债殖利率回测幅度并不深，主要因为紧接着美国FOMC会议即将在月中召开，且叙利亚紧张情势仍有变数，市场充满不确定性因素，除非美债有明确方向性的引导，不然短线台债殖利率高档盘整机会较高。

据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就业报告公布后进行。

美国公债收益率周一从两年高位进一步下跌，因更多投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周政策会议上缩减购债规模幅度将可能小于他们原先所想。指标10年期公债 价格上涨9/32，收益率从上周五的水平下跌3.3个基点，至2.901%。10年期公债收益率较就业报告前的水平低大约10个基点，但高于日内低位2.875%。

早盘10:24为止，五年券102/2期公债尚无成交纪录；102/10期公债的发行前交易成交16亿台币，成交量较上日同时段减少。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年期公债殖利率周二亚洲盘初落在2.92%附近。

* 台债10年券102/10殖利率早盘区间高档整理。

* 五年期利率交换(IRS)利率早盘报价1.4100/1.4500，从波段高点回档。

* 10年期公债和五年期公债主流券早盘量能持续萎缩。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.77-1.80%

本地时间10:25时最新报价：

*102/10期公债殖利率微幅走扬0.13基点报1.7888%。

以下为最新相关报导链接：

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