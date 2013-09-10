中国新债：进出口行周五招标发行至多150亿固息债，期限三年和五年

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透上海9月10日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(13日)招标发行总额至多150亿元人民币固息债，其中三年期不超过70亿元，五年期不超过80亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述两期债为进出口行今年第24期及25期金融债。其中三年期招标方式采用多重利率中标(美国式)，五年期采用单一利率中标(荷兰式)。
以下为具体条款：
第24期 第25期
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招标金额 至多70亿元 至多80亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
招标时间 均为9月13日10:00-11:00
招标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 9月23日 9月25日
发行期 9月13日-9月23日 9月13日-9月25日
上市日 9月27日 9月30日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%
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今年以来，进出口银行在银行间市场已公开发行了23期金融债，金额总计2,931.5亿元。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会