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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 10:38 BJT

中国新债：进出口行周五招标发行至多150亿固息债，期限三年和五年

路透上海9月10日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(13日)招标发行总额至多150亿元人民币固息债，其中三年期不超过70亿元，五年期不超过80亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述两期债为进出口行今年第24期及25期金融债。其中三年期招标方式采用多重利率中标(美国式)，五年期采用单一利率中标(荷兰式)。

以下为具体条款：

第24期 第25期

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招标金额 至多70亿元 至多80亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

招标时间 均为9月13日10:00-11:00

招标方式 多重利率中标(美国式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 9月23日 9月25日

发行期 9月13日-9月23日 9月13日-9月25日

上市日 9月27日 9月30日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10%

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今年以来，进出口银行在银行间市场已公开发行了23期金融债，金额总计2,931.5亿元。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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