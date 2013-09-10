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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 10:36 BJT

日本股市：日经指数触及五周半高点，因奥运相关类股继续上涨

路透东京9月10日 - 日本股市日经指数周二早盘上涨至五周半高点，因料将因2020年夏季奥运会受益的公司股票继续吸引投资者买入，美股此前上涨也提升了市场人气。

日经指数 在早盘中段上涨1.2%至14,372.52，一度升至14,410.97，为8月2日以来首见。

该指数周一攀升2.5%至五周高点，受到东京申奥成功以及第二季国内生产总值(GDP)强劲的提振。

“我们今天所见，是昨天零售数据驱动的兴奋情绪的持续，”瑞士信贷银行驻东京股市现金销售主管Stefan Worrall表示，他指的是建筑和旅游类股的继续上涨。

但是，Worrall称很多外国投资者仍在观望。

东证股价指数 在早盘中段涨1.2%至1,186.72点。(完)

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