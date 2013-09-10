韩国汇市：韩元兑美元升穿六个月高位后回落，当局或买入美元干预市场

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
但韩元盘初锐跌，一度跌至低见1,088.5，之后回稳。交易员怀疑是因为韩国外汇当局进行平抑操作，以抑制韩元升速。
“这大概是对近来美元/韩元下跌速度的某种警告，”一交易员称。“市场部位明确偏空美元，新的部位也顺着这种气氛建立，所以这个疑似干预的动作可能是为了控制速度。”
韩元兑美元本季以来已上涨逾5%，因韩国经济基本面坚稳吸引外资流入。
“(韩元)与其他新兴货币表现如此背离有点令人不安，”另一名交易员称。“今天既然已经有了一次紮实的平抑干预，我想市场将会尝试在1,080附近寻找美元兑韩元底部。”
但交易员表示，韩元兑美元近期升势料将暂时持续，因外资持续流入韩股，且韩国出口商的结汇美元卖盘稳定。
0210GMT 上日收市价
------------------------------------------------------
韩元/美元 1,085.0 1,086.8
日圆/韩元 10.8948/9094 10.9127
韩国公债期货 * 105.65 105.68
韩国综合股价指数 1,983.92 1,974.67
------------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。(完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会