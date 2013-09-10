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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 10:56 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升穿六个月高位后回落，当局或买入美元干预市场

但韩元盘初锐跌，一度跌至低见1,088.5，之后回稳。交易员怀疑是因为韩国外汇当局进行平抑操作，以抑制韩元升速。

“这大概是对近来美元/韩元下跌速度的某种警告，”一交易员称。“市场部位明确偏空美元，新的部位也顺着这种气氛建立，所以这个疑似干预的动作可能是为了控制速度。”

韩元兑美元本季以来已上涨逾5%，因韩国经济基本面坚稳吸引外资流入。

“(韩元)与其他新兴货币表现如此背离有点令人不安，”另一名交易员称。“今天既然已经有了一次紮实的平抑干预，我想市场将会尝试在1,080附近寻找美元兑韩元底部。”

但交易员表示，韩元兑美元近期升势料将暂时持续，因外资持续流入韩股，且韩国出口商的结汇美元卖盘稳定。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,085.0 1,086.8

日圆/韩元 10.8948/9094 10.9127

韩国公债期货 * 105.65 105.68

韩国综合股价指数 1,983.92 1,974.67

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* 为三年期公债近月期约报价。(完) 　　

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