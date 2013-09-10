中国新债：今年第四期200亿元铁道债将于周三招标，含七和20年

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透上海9月10日 - 中国铁路总公司周二公告称，将于周三(11日)招标发行今年第四期铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，含七年和20年品种。
刊登在中国债券信息网的公告称，七年品种发行规模为150亿元，招标利率区间为4.20%-5.20%，20年品种发行规模为50亿元，招标利率区间为4.60%-5.60%。
本期债招标方式为单一利率(荷兰式)招标，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人主体信用等级和本期债信用等级均为AAA。
该债将于周三上午10:00-11:00招标，发行日为9月12日(周四)，联合主承销商为国泰君安证券、中信证券、光大证券、中银国际证券、瑞银证券和中投证券，其中国泰君安证券为牵头主承销商。
今年已发行铁道债招标细节如下：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15% 第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%
100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35% 第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20%
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。
中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率略升至62.31%，主要是货运、客运均运量不足所致。截至2013年3月31日其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。 (完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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