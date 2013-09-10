港股业绩：思捷环球2013财年净损43.88亿港元，上市首见年度亏损

路透香港9月10日 - 拥有Esprit品牌的香港思捷环球控股有限公司 周二表示，至2013年6月30日止的年度净损43.88亿港元，为公司1993年上市年来首见年度净损。

此亦差于路透针对7位分析师平均预估所得的净损31亿元。上年为净利8.73亿港元。

思捷表示，2013年度大幅亏损主要来自于收购中国联营公司商誉减值、关闭店铺以及陈旧存货等非经常性拨备与减值，总计约27.22亿港元。

公司表示，撇除这些非经常性项目后的年度净损缩小至5.34亿港元，对比上年同期为净利9.21亿港元。

思捷在公告中指出，下一财年将为集团过渡期，“短期内，鉴于宏观经济环境仍然疲弱、我们的销售面积减少以及大部份结构性措施正处于施行阶段，我们预期营业额将不会出现显着的改善。”

公司称将透过削减成本、实现正常化的库存水平及整顿业务，以恢复集团的盈利能力。

思捷5月时已预告12/13财年将因大额拨备及减值而录得重大亏损。

思捷全年营业额为259.02亿港元，按年减少14.1%；按地区分，欧洲仍为最大市场，营收占比为74%，亚太区占23.9%。按国家分，德国营收占44.4%最高，其次比荷卢区的11.0%，中国则跃升第三至10.3%。

中午时，思捷收升4.62%至13.14港元，今年迄今大涨22.35%，涨幅胜过大盘指数 的1%。（完）

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