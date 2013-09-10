路透基点：永丰余和中华纸浆75亿台币贷款案展开筹组--RLPC

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库已开始筹组永丰余和中华纸浆的两笔总额75亿台币融资案。
兆丰银行将担任永丰余贷款的额度代理行，台北富邦银行担任中华纸浆贷款的额度代理行。合作金库兼任两案的文件准备行。
永丰余正筹办一笔50亿台币五年期融资案，分为50亿台币循环信贷和5亿台币定期贷款。两笔贷款合计不得超过50亿台币。
中华纸浆的25亿台币五年期贷款分为25亿台币循环信用贷款和2.5亿台币定期贷款。两笔贷款合计不得超过25亿台币。
两案的定期贷款部分利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点，税前利率最低为1.55%。两案的循环信贷部分前四年的利率较四年期台湾美元互换利率(TWD IRS)加码63个基点， 第五年利率较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点。
银行受邀按比例以两种档次参与两笔贷款：
针对永丰余和中华纸浆贷款案分别承贷至少5亿台币和2.5亿台币者，前端费为25个基点，享有牵头行头衔；分别承贷3-4.99亿台币和1.5-2.49亿台币者，前端费为15个基点。
两笔贷款的循环信贷部分若动用额度不到60%，将有10个基点的承诺费。
定期贷款有四年的宽限期，分两期每年不等额偿还：30%和70%。
循环信贷将从第48个月起分两期每年不等额减少：30%和70%。
回覆期截至10月4日。
一如先前报导，资金用途为再融资及营运资本。
永丰余持有中华纸浆多数股权，两家皆为台湾上市公司。
2012年12月永丰余签约一笔70亿台币五年期无担保循环信用贷款，利率为90天期次级市场商业票据利率加码68个基点，最低税前利率1.6%。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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