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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 10:52 BJT

韩国股市：续创三个月盘中新高，受中国数据及外资买盘带动

路透首尔9月10日 - 韩国股市周二盘中再度改写三个月来的盘中高点，受助于外资不断买进韩股，且中国数据成为全球经济持稳的最新迹象。

0204GMT，韩股综合股价指数 上涨0.5%至1,984.70点，稍早一度触及1,988.74点，为6月5日以来的盘中新高。

中国8月贸易及通胀数据提振了投资人对于这全球第二大经济体的信心，而全球市场也满心期待工业产出及零售销售数据，将提供更多该国经济已经免于大幅降温的证据。

未来资产证券分析师表示，“中国优异的数据及外资正支撑此间市场。”

Lee表示，涨势可能受阻，因外资过去三个交易日以来已经买超韩股逾5,000亿韩元(4.6007亿美元)，买进的速度可能放缓。

外资早盘买超韩股2,663亿韩元，周一已经是连续第12个交易日买超，是今年以来最长的连续买超纪录。(完)

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