澳新汇市：澳元对美元触及六周高位，受澳洲企业信心数据提振

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
最新一波跳涨之前，澳洲国民银行编制的企业信心指数在8月跳升至27个月高点。
而分析师预期在亲商的自由党-国家党联盟(Liberal National Coalition)胜选之后，将激励企业及家庭扩大支出。
全球各地的调查也显示各发达国家的企业信心大幅好转，这些因素都让市场降低澳洲央行再次降息的预期。银行间利率期货<0#YIB:>显示，年底前降息的机率为40%，而数周前市场预期年底前肯定降息。
投资人的冒险意愿升高，因俄罗斯提出的叙利亚方案让美国延后或避免军事行动的机率升高。
这带动亚洲股市全面上涨，并令具避险特质的日圆承压。澳元兑日圆 上涨至92.02，为7月24日以来首见。新西兰元兑日圆 则是升至79.84。
交易商称新西兰元在0.8060-0.8080美元间有卖盘，使其上攻8月触及的三个月高点0.8165受到阻碍。(完)
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(编译 李婷仪/张明钧; 审校 高琦/张涛)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会