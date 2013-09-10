澳新汇市：澳元对美元触及六周高位，受澳洲企业信心数据提振

最新一波跳涨之前，澳洲国民银行编制的企业信心指数在8月跳升至27个月高点。

而分析师预期在亲商的自由党-国家党联盟(Liberal National Coalition)胜选之后，将激励企业及家庭扩大支出。

全球各地的调查也显示各发达国家的企业信心大幅好转，这些因素都让市场降低澳洲央行再次降息的预期。银行间利率期货<0#YIB:>显示，年底前降息的机率为40%，而数周前市场预期年底前肯定降息。

投资人的冒险意愿升高，因俄罗斯提出的叙利亚方案让美国延后或避免军事行动的机率升高。

这带动亚洲股市全面上涨，并令具避险特质的日圆承压。澳元兑日圆 上涨至92.02，为7月24日以来首见。新西兰元兑日圆 则是升至79.84。

交易商称新西兰元在0.8060-0.8080美元间有卖盘，使其上攻8月触及的三个月高点0.8165受到阻碍。(完)

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