修正-中国金融：香港在国际金融中心指数排名中升至第三，上海仍列第六

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(修正：补齐国际金融中心指数全称)
路透上海9月10日 - 美国标普道琼斯指数公司等编制的2013新华-道琼斯国际金融中心指数报告周二发布，纽约和伦敦继续名列前两位，香港首次超越东京成为第三位，上海则连续三年稳定在第六位。
此次指数编制，仍以全球45个主要城市作为国际金融中心的发展情况进行剖析。在今年指数排名中，东京和新加坡分别名列第四和第五位，巴黎、法兰克福、芝加哥和悉尼则占据第七至第十位。
总体而言，2013年排名位差与去年相差不大，不过除排名前十位以外，欧洲地区金融中心位次整体有所下降，亚太和北美金融中心位次有所提升，特别是金砖国家金融中心上升幅度较大。
报告分析称，国际金融中心位次的变动符合过去一年全球经济金融格局发展特征。即北美经济复苏迹象较为明显，而欧洲受债务危机影响尚未走出低谷，因此传统欧洲中小金融中心城市表现出一定程度的低迷态势。
香港今年得以超过东京，排名提前一位，主要是在成长发展这个二级指标上得分较多，香港在该指标排名由去年的第四位跃升至第二。而上海在成长发展指标上已连续四年排名第一，北京和深圳亦在该指标上跻身前十位。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会