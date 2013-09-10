更新版 1-新债招标：国开行两期浮息债利差远高预期，一级密集供给等施压

* 三年和五年Shibor浮息债利差远高预期

* 该品种流动性较弱，需求一般

* 收益率上行阶段，浮息债利差要求更高

* 新债供给压力过大，一级定位偏高态势料延续 (新增更多评论)

路透上海9月10日 - 中国国家开发银行 周二招标的两期Shibor基准浮息债，中标利差均远高于预期。业内人士指出，一级供给压力过大，且该品种流动性较弱，需求一般，在市场收益率上行阶段，投资者寻求更高利差来覆盖持有成本。

他们并认为，央行公开市场操作显示延续性，虽然机构预期资金价格不会再出现极端飙升的局面，但对长期资金面谨慎心态难消。在本周大量新债发行压力下，一级市场定位偏高的态势预计会延续。

“结果比较高，这个品种流动性不太好，要(高利差)覆盖carry的成本，”广发银行交易员郝一珺称。

上海一大型券商交易员也指出，一级供给过于密集，“暗无天日，今天需求一般，都往高位投。”

业内人士稍早透露，国开行上午招标的三年期SHIBOR基准浮息债，中标利差为42个基点(bp)，同时招标的五年期品种，中标利差为51bp，结果分别远高于29bp和36bp的市场预期。三年SHIBOR浮息债投标倍数1.78倍，五年期为1.65倍。

本周虽然有500亿元人民币现金定存招标，但据路透初步统计，当周国债、金融债和铁道债等多只新债缴款规模已超过2,000亿元。

**需求弱，利差要求拉大**

郝一珺并指出，虽然目前资金状况优于此前预期，但央行公开市场操作显示了连续性，周一坚持续做三年央票，操作量也偏大，今日则象征性进行了少量逆回购。

“(央行)态度坚决，所以大家还是谨慎的。”他指出，虽然资金应不会再重蹈此前6月末“钱荒”覆辙，但还是限制了机构的配置热情，“固息(品种)现在收益也挺好的，投资户要拿也情愿拿固息。”

进入9月以来，中国银行间市场流动性相对充裕，这也给央行公开市场操作减轻了不少压力。继周一续做三年央票后，周二进行的七天期逆回购操作，规模维持在100亿元的小量，中标利率则依旧持稳。

业内人士指出，央行公开市场操作一般具有较强的连续性，加上季末时点因素，从稳定机构流动性预期等方面考虑，逆回购操作仍有望继续进行。

上海另一商业银行交易员还提到，目前来看，现券市场收益率仍处于上行阶段。鉴于Shibor基准浮息债流动性太差，市场对浮息和固息品种之间的利差要求进一步拉大，"40-50个bp才有吸引力。"

按照目前三个月Shibor基准4.66%计算，今日三年期品种参考收益率为5.08%，五年期为5.17%；而银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，三年和五年品种的报价分别为4.7215%、4.7503%。相比之下，Shibor浮息品种收益率高出36个bp和42bp。

今日招标两期浮息债的利率基准为9月9日的三个月Shibor五日均值；按季付息，债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年为0.10%；各品种均无兑付手续费。