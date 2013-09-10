基金观点：霸菱资产管理料中国股票表现改善，看好IT及消费品板块

路透香港9月10日 - 霸菱资产管理表示，随着中国和主要出口市场的经济活动渐见稳定，加上估值相对较低，预期未来数月中国股票的表现将会改善；该行尤为看好资讯科技与非必需消费品板块。

霸菱资产管理投资经理方伟昌在报告中称，对中国新领导层7月确认承诺稳增长，并且2013年经济增长达到7.5%的目标感到鼓舞。通过加快投资对实体经济已产生了正面的影响，而近期中国制造业采购经理指数（PMI）显示行业增长为四个月内最快。

在宏观经营缓慢改善下，霸菱中国精选基金聚焦于一些相信能受惠中国城镇化及中国内部需求的股份。而资讯科技和非必需消费品板块获该基金的青睐。

霸菱资产管理表示，这些板块近月来表现相对强势，该基金主要选择一些高质素的股份，例如个人电脑和手提电脑生产商及汽车生产商类股份。

该行表示，相信中国增长将由出口转移至由消费带动，令到这些类型股份受惠。

此外，保障性住房亦是中国新领导层的焦点，因此该基金将建筑和开发商股份置于其投资组合的主要部分，同时亦包含相关板块如家电制造商，因料这些股份也会受惠。