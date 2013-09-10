基金观点：霸菱资产管理料中国股票表现改善，看好IT及消费品板块

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 霸菱资产管理表示，随着中国和主要出口市场的经济活动渐见稳定，加上估值相对较低，预期未来数月中国股票的表现将会改善；该行尤为看好资讯科技与非必需消费品板块。
霸菱资产管理投资经理方伟昌在报告中称，对中国新领导层7月确认承诺稳增长，并且2013年经济增长达到7.5%的目标感到鼓舞。通过加快投资对实体经济已产生了正面的影响，而近期中国制造业采购经理指数（PMI）显示行业增长为四个月内最快。
在宏观经营缓慢改善下，霸菱中国精选基金聚焦于一些相信能受惠中国城镇化及中国内部需求的股份。而资讯科技和非必需消费品板块获该基金的青睐。
霸菱资产管理表示，这些板块近月来表现相对强势，该基金主要选择一些高质素的股份，例如个人电脑和手提电脑生产商及汽车生产商类股份。
该行表示，相信中国增长将由出口转移至由消费带动，令到这些类型股份受惠。
此外，保障性住房亦是中国新领导层的焦点，因此该基金将建筑和开发商股份置于其投资组合的主要部分，同时亦包含相关板块如家电制造商，因料这些股份也会受惠。
至于中国城镇化也会拉动铁路和公路的投资，由国家领头的基建投资持续，不仅支持铁路建设企业的前景，并会推动中国整体经济。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会