民调显示美国人更加强烈反对军事干预叙利亚

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月9日 - 路透/益普索最新调查显示，随着美国人进一步了解叙利亚疑似使用化学武器，他们越发反对美国对叙利亚动武。调查显示出总统奥巴马寻求国会批准对叙利亚采取军事行动面临的挑战。
此次于9月5-9日进行的调查显示，63%的美国人反对干预叙利亚，8月30日结束的调查中反对比例为53%。
调查显示，约16%的受访者认为美国应该干预，8月30日时的比例为20%。
即使能够证明叙利亚总统阿萨德的部队使用了化学武器，仅有26%的受访者称美国应该干预。约52%的受访者表示，即使这样，美国军方也不应介入，8月30日时持这一观点的比例为44%。
调查表明，在长达10多年的伊拉克和阿富汗战争后，美国人不愿意再卷入另一场战争。
益普索民调专家Julia Clark表示，调查表明美国民众不希望在任何地方进行任何干预。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
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