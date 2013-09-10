《全球市场》亚洲股市触及三个月新高，叙利亚危机降温打压油价

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
美元走软，扶助欧元从上周因欧洲央行温和言论导致的跌势中反弹。欧元兑美元 持稳于1.3258美元，接近上周一创下的一周半高位1.3281美元。
美元兑日圆则上涨，周一日股上涨的同时，日圆走跌。
美元兑日圆 日内持平于99.58日圆，但较上周五就业数据出炉前创下的高位100.24仅温和下跌。
法国巴黎银行的分析师称，现在转为看空美元还为时过早。“这更算是暂时的回落，而不是对美元多头而言的转折点，”他们在报告中写道。
法巴的分析师指出，美联储缩减刺激措施的风险，美国数据可能意外良好，以及萨默斯被提名担任美联储新主席的可能性都是利好美元的因素。
外界认为萨默斯的政策立场比美联储副主席叶伦更强硬，叶伦也是下任联储主席的候选人。
期铜 微跌，报每吨7,174.75美元，受乐观的中国数据提振，自上周低点7,082美元回升。
现货金 日内小跌，报每盎司1,379.11美元，但金价仍处于盘整模式，此前从6月底至8月底期间，金价从1,180.71至1,433.31的反弹走势逐渐失去动能。(完)
(编译 王冠中/石冠兰/朱晓军/张明钧/白云; 审校 高琦)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会