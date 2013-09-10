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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 12:12 BJT

《全球市场》亚洲股市触及三个月新高，叙利亚危机降温打压油价

美元走软，扶助欧元从上周因欧洲央行温和言论导致的跌势中反弹。欧元兑美元 持稳于1.3258美元，接近上周一创下的一周半高位1.3281美元。

美元兑日圆则上涨，周一日股上涨的同时，日圆走跌。

美元兑日圆 日内持平于99.58日圆，但较上周五就业数据出炉前创下的高位100.24仅温和下跌。

法国巴黎银行的分析师称，现在转为看空美元还为时过早。“这更算是暂时的回落，而不是对美元多头而言的转折点，”他们在报告中写道。

法巴的分析师指出，美联储缩减刺激措施的风险，美国数据可能意外良好，以及萨默斯被提名担任美联储新主席的可能性都是利好美元的因素。

外界认为萨默斯的政策立场比美联储副主席叶伦更强硬，叶伦也是下任联储主席的候选人。

期铜 微跌，报每吨7,174.75美元，受乐观的中国数据提振，自上周低点7,082美元回升。

现货金 日内小跌，报每盎司1,379.11美元，但金价仍处于盘整模式，此前从6月底至8月底期间，金价从1,180.71至1,433.31的反弹走势逐渐失去动能。(完)

(编译 王冠中/石冠兰/朱晓军/张明钧/白云; 审校 高琦)

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