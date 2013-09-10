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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 12:06 BJT

中国货币市场：回购利率隔夜跌七天升，短期资金无虞但跨月需求渐增

路透上海9月10日 - 中国银行间资金市场周二主要期限回购加权利率中，隔夜品种略降，七天品种则持续小涨。短期资金供给仍较宽裕，不过跨月的资金需求有所增加，表明机构已开始提前筹备季末的头寸。

市场人士认为，央行公开市场昨日再次到期续做央票，且续做比例较高，不过由于逆回购操作仍在进行中，尽管操作量只是象征性的，但依旧能稳定市场预期，对回购利率的冲击有限。

“今天借一个月跨国庆的机构比较多，21天其实也跨月了，但大家更愿意要一个月的，实在没有，两个月的也可以接受，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员则谈到，虽然短期流动性尚无虞，但随着季末渐行渐近，资金供给与上周较为泛滥的情况相比已有所趋缓，近日七天回购利率小幅走高或预示其在9月末前已进入上升通道。

中国央行公开市场今日进行的100亿元七天期逆回购操作，中标利率持平于3.90%。这与上周同期操作量相同。

央行周一续做了851亿元的三年期央票，占到期量的85%，利率持稳在3.50%。交易员认为，央行逆回购操作以及SLF等，将对未来资金面形成支撑，季末前资金市场不致有大的动荡。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9071 2.9280 -2.09

七天 3.6333 3.5605 +7.28

14天 3.7494 3.7349 +1.45 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.9850 3.4100 +57.50

七天 3.9700 3.8250 +14.50

14天 3.9950 3.8700 +12.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9260 2.9360 -1.00

七天 3.6400 3.5500 +9.00

14天 3.7500 3.7000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.8955 2.9200 -2.45

七天 3.6250 3.5540 +7.10

三个月 4.6549 4.6564 -0.15 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)

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