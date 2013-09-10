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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 12:29 BJT

东京汇市：欧元获得支撑，俄罗斯就叙利亚的建议降低了美国打击的几率

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3262    1.3254     +0.06     +0.52    1.3194
 美元/日圆                      99.61     99.57     +0.04    +14.84     86.74
 欧元/日圆                     132.10    131.96     +0.11    +15.41    114.46
 美元/瑞郎                     0.9324    0.9322     +0.02     +1.85    0.9155
 英镑/美元                     1.5700    1.5692     +0.05     -3.39    1.6251
 美元/加元                     1.0362    1.0370     -0.08     +4.45    0.9921
 澳元/美元                     0.9262    0.9226     +0.39    -10.88    1.0393
 新西兰元/美                   0.8043    0.8013     +0.37     -2.90    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.260    91.850     +0.45     +2.36    90.130
 新西兰元/日                   80.090    79.780     +0.39    -43.13   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.36    156.23     +0.08    +11.04    140.82
 澳元/新西兰                   1.1511    1.1504     +0.06     -8.21    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 侯向明； 审校 王翔琼/高琦)

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