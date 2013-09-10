中国债市动态：现券收益率小幅波动，央票续作及公开市场操作影响有限

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透上海9月10日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率维持高位震荡。交易员表示，央行央票续作的消息，以及公开市场少量操作，对债市影响不明显；而今日招标的国开浮息债结果走高，带动现券二级同期限品种成交略有增多。
他们并认为，虽然短期资金面较为宽松，但机构季末流动性担忧难消，再加上一级市场供给压力不减，现券走势仍旧难乐观。
“收益率没咋动，倒是国开招标之后，一级太高了，二级才会出来成交，shibor浮息债新发的，5年的tkn了那么几笔。”华中一银行交易员称，而昨日央行央票续作对二级市场亦影响有限，“意料之中的事情啊”。
中国国家开发银行 上午招标的三年期SHIBOR基准浮息债，中标利差为42个基点(bp)，同时招标的五年期品种，中标利差为51bp，结果均远高于市场预期。
进入9月以来，中国银行间市场流动性相对充裕，这也给央行公开市场操作减轻了不少压力。继周一续做三年央票后，周二进行的七天期逆回购操作，规模维持在100亿元人民币的小量，中标利率则依旧持稳。
中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，虽然近期资金面略有好转，但鉴于宏观面向好、一级市场供给尚未减退，通胀9月又将重拾涨势，以及商业银行资产负债调整，预计将继续呈现高位震荡态势。
此外，对于阔别18年后重新上市的国债期货对债市的影响，华南一银行交易员表示，“暂时感觉关联并不大，不过要看市场环境，行情弱的时候和行情好的时候，影响不同，有时四两拨千斤，有时千斤压四两”。
中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 早盘收报93.898元人民币，跌0.018元，或0.02%，盘中最低至93.836元，成交金额约23.6亿元。
剩余期限4.72年的固息国债130013券最新成交对应收益率 为3.9528%，上日尾盘为3.9823%。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会