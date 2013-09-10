中国债市动态：现券收益率小幅波动，央票续作及公开市场操作影响有限

路透上海9月10日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率维持高位震荡。交易员表示，央行央票续作的消息，以及公开市场少量操作，对债市影响不明显；而今日招标的国开浮息债结果走高，带动现券二级同期限品种成交略有增多。

他们并认为，虽然短期资金面较为宽松，但机构季末流动性担忧难消，再加上一级市场供给压力不减，现券走势仍旧难乐观。

“收益率没咋动，倒是国开招标之后，一级太高了，二级才会出来成交，shibor浮息债新发的，5年的tkn了那么几笔。”华中一银行交易员称，而昨日央行央票续作对二级市场亦影响有限，“意料之中的事情啊”。

中国国家开发银行 上午招标的三年期SHIBOR基准浮息债，中标利差为42个基点(bp)，同时招标的五年期品种，中标利差为51bp，结果均远高于市场预期。

进入9月以来，中国银行间市场流动性相对充裕，这也给央行公开市场操作减轻了不少压力。继周一续做三年央票后，周二进行的七天期逆回购操作，规模维持在100亿元人民币的小量，中标利率则依旧持稳。

中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，虽然近期资金面略有好转，但鉴于宏观面向好、一级市场供给尚未减退，通胀9月又将重拾涨势，以及商业银行资产负债调整，预计将继续呈现高位震荡态势。

此外，对于阔别18年后重新上市的国债期货对债市的影响，华南一银行交易员表示，“暂时感觉关联并不大，不过要看市场环境，行情弱的时候和行情好的时候，影响不同，有时四两拨千斤，有时千斤压四两”。

中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 早盘收报93.898元人民币，跌0.018元，或0.02%，盘中最低至93.836元，成交金额约23.6亿元。