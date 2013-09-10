中国汇市：人民币早盘小涨，中间价创两个月新高但升值信号尚不明确

* 人民币即期早盘稍涨，仍围绕6.12元盘整

* 中间价创两个月新高，但升值信号尚不明确

* 监管层或有意缩窄中间价与市场价的价差

* 交易员警示外汇政策出台可能性

路透北京9月10日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小涨。今日中间价再创两个月新高，但人民币即期做多热情未被彻底激发，仍在6.12元附近窄幅振荡。不过交易有所转暖，结购汇需求较此前明显升温。

今天中间价6.1612元，距离此前所创6.1598的历史高点仅一步之遥。但多位交易员表示，6.12元下方阻力较大，尤其是在昨天数家大行购汇令即期冲高回落后，目前还未将中间价动向理解为升值信号，而更倾向认为监管层有意缩窄中间价与市场价的价差。

“中间价长期偏离市场价，既不利于境外产品定价和人民币国际化，也不利于外汇政策的推出。”上海一外资银行交易员说。

他表示，中间价和市场价的价差近一段时间都在五六百个点子，而即期盘整一段时间后，观察到购汇需求已经有所回升，所以猜测监管层可能希望在客盘购汇可以制约市场价升值的情况下，缩窄其与中间价的价差。

但他续称，中间价若进一步走升、甚至再创新高，肯定会刺激升值预期。“现在我们也是等等看，如果中间价继续升值，我们可能需要重新考虑人民币今年的升值幅度。如果是这样，年内升破6.1、甚至到6.08元都是有可能的。”

交易员同时警示，需要观察中间价和市场价的价差缩窄后，是否会有新的外汇政策出台。

北京时间12:12，人民币兑美元即期报6.1194元，上日收报6.1210元。今日人民币兑美元中间价 为6.1612元，上日中间价为6.1642元。

而市场价相对于当日中间价的最大波动幅度，已从上周五时的0.88%，缩窄到今天早盘的0.7%。

东京汇市欧元周二亚洲早盘在逾一周高点附近持稳，因俄罗斯对叙利亚情势提出新的建议，让美国延后或甚或避免军事打击的可能性升高，激发市场冒险意愿。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2195/41，上日尾盘为6.2220。

北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1079/09元，上一交易日尾盘报6.1050元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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