中国债市：利率互换小幅波动，经济数据向好因素此前已有所反应

路透上海9月10日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周二仅小幅波动，近日连续公布的经济数据影响并不明显。因与现券相比，IRS更多反映未来预期，经济向好因素已在此前走势中有所反应。

交易员并称，目前市场资金面虽相对宽裕，但对季度末流动性的担心依旧未完全消除，仍需要继续关注回购利率的变化情况。

上海一外资银行交易员表示，今日七天回购基准的IRS变化“不觉得太明显，还是range trading。”

周一公布的8月CPI涨幅符合预期，而PPI环比由负转正；今日下午发布的工业和投资数据让尚存疑虑的投资者服下一颗“定心丸”。8月工业同比增速创17个月新高，投资亦保持积极稳健，表明中国经济企稳回升态势已经基本确立。

另外，就国债期货启动后，同样具备对冲功能的IRS市场是否会受到挤压的问题，交易员认为，因目前国债投资主体--银行尚未开始介入国债期货，加之国债期货目前仅有五年期一个品种，其对IRs的影响暂时还不明显。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0830/4.1810 4.0860/4.1660 4.1760/4.2660 4.2897/4.3800 4.3107/4.5787

上日 4.0797/4.1757 4.0750/4.1580 4.1740/4.2640 4.2883/4.3760 4.3100/4.5740

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变化 +0.0033/+0.0053 +0.0110/+0.0080 +0.0020/+0.0020 +0.0014/+0.0040 +0.0007/+0.0047

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。