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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 12:53 BJT

路透基点：中法水务寻求为25亿港元贷款进行再融资--RLPC

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，水处理企业中法水务投资有限公司寻求为25亿港元（3.224亿美元）再融资。

各家银行被要求在明日前提交建议。

消息人士称，融资期限为三至五年。

此次交易将等额分成两部分，每部分将分别由借款方的母公司香港新创建集团有限公司和法国苏伊士集团提供担保。香港新创建集团有限公司是香港新世界集团旗下的基建和服务旗舰企业。

消息人士称，各家银行可选择参与任何一部分、或两部分担保贷款。

资金将用于今年11月到期、15亿港元七年期贷款的再融资。这笔贷款是由中银香港、法国巴黎银行、东方汇理银行和工银亚洲主办，综合收益约为70个基点。(完)

(翻译 张荻； 审校 白云)

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