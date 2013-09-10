路透基点：中法水务寻求为25亿港元贷款进行再融资--RLPC

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，水处理企业中法水务投资有限公司寻求为25亿港元（3.224亿美元）再融资。
各家银行被要求在明日前提交建议。
消息人士称，融资期限为三至五年。
此次交易将等额分成两部分，每部分将分别由借款方的母公司香港新创建集团有限公司和法国苏伊士集团提供担保。香港新创建集团有限公司是香港新世界集团旗下的基建和服务旗舰企业。
消息人士称，各家银行可选择参与任何一部分、或两部分担保贷款。
资金将用于今年11月到期、15亿港元七年期贷款的再融资。这笔贷款是由中银香港、法国巴黎银行、东方汇理银行和工银亚洲主办，综合收益约为70个基点。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会