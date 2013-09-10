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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 12:51 BJT

路透基点：华人置业正在筹措36亿港元的再融资贷款--RLPC

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，地产开发商华人置业集团正在筹集36亿港元（4.643亿美元）三年期贷款，以为一笔将于10月到期的贷款提供再融资，那笔贷款是用于支持华人置业(The One)的项目业务。

据消息人士，星展银行负责协调和组建银团。

该笔再融资的条款将与2010年签署的那笔贷款基本一致，比如都是由位于香港尖沙咀的综合物业项目The One提供担保。

2010年那笔贷款的综合收益约为120个基点，参贷银行包括中银香港、东亚银行、法国巴黎银行、恒生银行、华侨银行和渣打银行。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

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