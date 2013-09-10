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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 13:17 BJT

标题新闻：马来西亚8月底棕榈油库存小增0.11%至1,665,592吨，增幅不及市场预估的4%--MPOB

注：MPOB为马来西亚棕榈油局(Malaysian Palm Oil Board)的缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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