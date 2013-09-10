中国外汇：外资企业通过外汇互换为中国业务融资，不待见点心债市场

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
外企借入美元再换成人民币也要划算得多。相比借入人民币，一家公司可通过把美元换成人民币，节省出100个基点的借款成本，然后将这部分资金作为股东贷款，出借给境内子公司。
外企中国子公司在境内银行间市场借入人民币的成本甚至会更高。
**人民币上涨**
外企热衷于进行这种外汇互换。交易商估计，月度互换交易成交额从2012年初的几亿美元攀升至约50亿美元。
这与次级债券市场的成交量下滑形成对比，后者是境外人民币的主要资产类别。股权融资的交易数量已经减少到屈指可数。
另一家在中国拥有大量业务的跨国公司财务主管表示，他在国际市场所能筹集的资金规模是在境外人民币债券市场筹得的10倍。这也是借入美元再换成人民币的又一理由。
虽然对企业通过这种方式向境内注资的数额加以限制，但外资以人民币直接投资中国的比重自2011年10月首次放行以来已经大幅增长。
根据中国人民银行和德意志银行估计，今年前六个月，外资直接投资中国近半数是以人民币计价，2012年约为35%，说明使用这种途径的企业数量在增加。
但由于三年期外汇互换率交投在纪录高位2.4%，5月时为1.2%，使用较短期互换节省的成本已消失了不少。
但市场策略师表示，这些企业仍可通过使用较长期限互换来节省大量成本。(完) (编译 李爽/王翔琼；审校 王洋)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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