银行观点：人民币在国际货币体系中仍处弱势地位--招商银行

路透北京9月10日 - 国际清算银行(BIS)调查显示人民币首次进入全球货币交易量前10。对此中国招商银行研究报告认为，与将此解读为中国经济及人民币迅速崛起的标志相反，这恰恰凸显出人民币在全球货币体系中的弱势地位。

BIS调查结果称，在中国政府促进人民币离岸交易的推动下，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，位列交易最活跃货币的第九名。

“这凸显出人民币在全球货币体系中的弱势地位，以及具有巨大的被低估的国际化潜力，这一数据反映了人民币地位与中国庞大的经济体量之间的巨大尴尬。”招行总行金融市场部高级分析师刘东亮在报告中称.

他分析指出，在排名前10的货币中，中国的人民币是唯一一个远远落后于经济总量的货币，其他国家的货币份额要么高于、要么相当于本国经济的份额；换一个角度而言，这些货币的国际化程度要远远超过人民币。

招行报告称，中国GDP(国内生产总值)已占全球GDP总量11.75%，仅次于美国的22.40%居第二位，但美元在货币交易量中的占比高达43.5%，而人民币仅占1.1%。同时，一些经济规模小的多的经济体，比如瑞士，其GDP仅占全球0.9%，而其货币交易量却远高于人民币的份额，占到2.6%。

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刘东亮并表示，整体而言认为人民币国际化还有相当漫长的道路要走，其本质在于他国愿意在广泛的贸易、结算、支付、交易中使用这只货币，与汇率是否强势无关。需要看到，国际化更多的是市场自发行为而非政府推动，且前提是足够发达和开放的债券市场。