银行观点：人民币在国际货币体系中仍处弱势地位--招商银行

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透北京9月10日 - 国际清算银行(BIS)调查显示人民币首次进入全球货币交易量前10。对此中国招商银行研究报告认为，与将此解读为中国经济及人民币迅速崛起的标志相反，这恰恰凸显出人民币在全球货币体系中的弱势地位。
BIS调查结果称，在中国政府促进人民币离岸交易的推动下，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，位列交易最活跃货币的第九名。
“这凸显出人民币在全球货币体系中的弱势地位，以及具有巨大的被低估的国际化潜力，这一数据反映了人民币地位与中国庞大的经济体量之间的巨大尴尬。”招行总行金融市场部高级分析师刘东亮在报告中称.
他分析指出，在排名前10的货币中，中国的人民币是唯一一个远远落后于经济总量的货币，其他国家的货币份额要么高于、要么相当于本国经济的份额；换一个角度而言，这些货币的国际化程度要远远超过人民币。
招行报告称，中国GDP(国内生产总值)已占全球GDP总量11.75%，仅次于美国的22.40%居第二位，但美元在货币交易量中的占比高达43.5%，而人民币仅占1.1%。同时，一些经济规模小的多的经济体，比如瑞士，其GDP仅占全球0.9%，而其货币交易量却远高于人民币的份额，占到2.6%。
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刘东亮并表示，整体而言认为人民币国际化还有相当漫长的道路要走，其本质在于他国愿意在广泛的贸易、结算、支付、交易中使用这只货币，与汇率是否强势无关。需要看到，国际化更多的是市场自发行为而非政府推动，且前提是足够发达和开放的债券市场。
根据BIS数据，人民币 每日成交量猛增至1,200亿美元，三年前仅为340亿美元，位列第17名。“人民币在全球外汇交易中的影响大幅提升，与中国大力推动人民币国际化的努力分不开，”BIS在报告中称。该报告是有关外汇市场最具权威的调查报告。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会