香港股市：恒生指数续涨，受助于对中国经济的乐观情绪

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 香港股市周二早盘上涨，受助于市场持续乐观认为中国经济好转，但强劲的技术阻力连续第二日抑制升势。
中午时，恒生指数 上涨0.6%至22,885.39点，恒生国企指数 上涨1%。
全球大部分股市走高，因中国周日和周一公布的8月份数据振奋人心。
“中国数据表明下行风险似乎消除，这是与中国相关的股票人气出现改善的原因，”香港京华山一证券分析师彭伟新说。
若恒生指数 维持在平盘上方，周二将连续第五个交易日录得升幅。
“但是，恒生指数的强劲势头并不足以突破23,000点附近的阻力位，因投资者仍对美国市场心存戒慎，”彭伟新表示。他指的是对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激措施的担忧。(完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会