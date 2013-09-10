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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 13:21 BJT

香港股市：恒生指数续涨，受助于对中国经济的乐观情绪

路透香港9月10日 - 香港股市周二早盘上涨，受助于市场持续乐观认为中国经济好转，但强劲的技术阻力连续第二日抑制升势。

中午时，恒生指数 上涨0.6%至22,885.39点，恒生国企指数 上涨1%。

全球大部分股市走高，因中国周日和周一公布的8月份数据振奋人心。

“中国数据表明下行风险似乎消除，这是与中国相关的股票人气出现改善的原因，”香港京华山一证券分析师彭伟新说。

若恒生指数 维持在平盘上方，周二将连续第五个交易日录得升幅。

“但是，恒生指数的强劲势头并不足以突破23,000点附近的阻力位，因投资者仍对美国市场心存戒慎，”彭伟新表示。他指的是对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激措施的担忧。(完)

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