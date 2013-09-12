路透专访：台湾今年50家新股上市目标未变，明年料更高--证交所董事长

记者 董永年/徐永

路透台北9月12日 - 虽然今年以来只有八家新股挂牌交易，不过台湾证交所董事长李述德称，今年本国25家、外国25家企业挂牌上市的目标没有改变，且明年也将不会低于此一水准。

他接受路透专访时并称，相较于挂牌家数，他更在意企业藉由资本市场的募资状况，因可带动就业机会的提振。今年上半年加计新股挂牌及现金增资等，整体上市公司已筹资逾800亿台币，远高于去年500余亿的规模。相信证交所继续在国际招商引资带动下，筹资规模可望进一步扩大。

在行政院长江宜桦宣示，要将T股列入下一波政策推动重点后，外界也高度关注证交所的规划进度。不过李述德强调，T股牵涉两岸监理机关协商的进度，证交所身为执行单位不好评论。

“只要两边准备好，我们就做执行的动作。”李述德说。

不过他也委婉地指出，两岸间有特殊的政治因素，证交所针对外国企业来台申请挂牌，已经有完备的辅导、审议以及上市后的查核标准，将来是不是可以套用在大陆注册企业来台湾申请T股，还有待主管机关的进一步规画考量。

至于希望哪一类型的陆企来台上市，李述德虽没有明说，但也强调，经营规模愈大的企业，无论内部稽核、内部控管以及公司治理都相对会好。

“若企业吸收一堆资金，倒了，那不是老百姓倒楣?所以政府要管一管啊。”他说。

李述德认为，经济体增速放缓碰到调整是很正常的事情，重要是提高对经济变化的应变力，重要的是公司的经营质量好不好，这是核心问题之一。

大陆注册企业到香港挂牌上市，称为H股，到新加坡挂牌则称S股，未来大陆注册企业来台湾挂牌上市，即称为T股。

金管会已开放外国企业来台第一上市、第二上市，但大陆注册企业尚未开放来台第一及第二上市。第一上市是指外国企业原股直接到台湾挂牌；第二上市则是指已在国外交易所挂牌上市的企业，来台发行台湾存托凭证（TDR）。