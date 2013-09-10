更新版 1-港股业绩：思捷环球上市来首见年度亏损，但分析师对明年正面以待

* 思捷环球上市来首见年度亏损

* 目前无融资需要，不预期新财年续亏--CEO

* 分析师对明年有望恢复动能正面以待

* 公布业绩后，股价由升转跌收挫逾7% (新增更多评论及细节)

路透香港9月10日 - 拥有Esprit品牌的香港思捷环球控股有限公司 周二公布上市来首次年度亏损，且幅度高于市场预期，拖累股价由升转跌收挫逾7%。不过，在大幅削减开支后，分析师对思捷明年有望渐次恢复动能正面以待。

思捷中午时公告，至2013年6月30日止的年度净损43.88亿港元，为公司1993年上市来首见年度净损，亦差于路透针对7位分析师平均预估所得的净损31亿元。上年为净利8.73亿港元。

该集团行政总裁(CEO)马浩思在记者会前对路透表示，公司目前没有融资需要，且不预期在新一个财年进行进一步拨备，同时，不预期公司在新一个财年出现亏损。

在业绩公布后，思捷股价由升转跌。该股今日收跌7.17%至11.66港元；而业绩公告前早盘则收升逾4%。

不过，受到股价跌幅已深以及市场对于新经营团队的期待，思捷今年以来大涨约20%，表现远优于大盘恒生指数 的1%涨幅，较去年9月马浩思接任以来则升38%。

马浩思来自于思捷的劲敌之一--拥有Zara品牌的Inditex集团 。

**最糟情况或已过去**

汇丰在一份报告指出，相信思捷最糟的情况已经过去，在公司转型至零售为导向的经营模式，更快速的新商品发表，以及削减成本、优化开支占营收比率，预料公司在2014年有望持续成长动能。

汇丰给予思捷＂加码＂评级，目标价为16.40港元。

由于品牌老化、来自平价时尚品牌的挑战以及主要销售市场--欧洲遭逢欧债危机等因素，思捷于2011年缴出按年大跌94%的劣绩，股价自当时的20港元上方一路下挫至当年9月触及的历史低点约7港元，不少分析师将此股束之高阁。

此后思捷经营团队走马换将，去年9月上任的集团行政总裁马浩思调整先前的转型计划，期以更加快速反应市场需求。

思捷表示，2013年度大幅亏损主要来自于收购中国联营公司商誉减值、关闭店铺以及陈旧存货等非经常性拨备与减值，总计约27.22亿港元。撇除这些非经常性项目后的年度净损缩小至5.34亿港元，对比上年同期为净利9.21亿港元。

思捷在公告中指出，下一财年将为集团过渡期，“短期内，鉴于宏观经济环境仍然疲弱、我们的销售面积减少以及大部份结构性措施正处于施行阶段，我们预期营业额将不会出现显着的改善。”

公司称，将透过削减成本、实现正常化的库存水平及整顿业务，以恢复集团的盈利能力。

思捷全年营业额为259.02亿港元，按年减少14.1%；按地区分，欧洲仍为最大市场，营收占比为74%，亚太区占23.9%。按国家分，德国营收占44.4%最高，其次比荷卢区的11.0%，中国则跃升第三至10.3%。（完）

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