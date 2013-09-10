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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:04 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国再次表现亮眼

0542GMT

* 澳元/美元上涨0.62%，新西兰元/美元上升0.52%，欧元/日圆涨0.14%，美元/日圆持平

* 美元/印度卢比下挫1.46%，美元/马币跌0.77%，美元/韩元跌0.24%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.26%

* 澳元走高，受助于中国数据以及NAB澳洲企业信心指数；汇价逼近0.9305-45水准处的阻力位

* 中国8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，增幅超出预期

* 美国总统奥巴马预计叙利亚化武问题可能取得突破

(完)

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