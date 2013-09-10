新闻稿：中国8月规模以上工业增加值同比增长10.4%--国家统计局

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透北京9月10日 - 以下为中国国家统计局周二公布的2013年8月份规模以上工业生产运行情况新闻稿全文：
2013年8月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比7月份加快0.7个百分点。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.93%。1-8月，规模以上工业增加值同比增长9.5%。
分经济类型看，8月份，国有及国有控股企业增加值同比增长9.5%，集体企业增长2.9%，股份制企业增长11.7%，外商及港澳台商投资企业增长8.7%。
分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比增长5.8%，制造业增长10.9%，电力、燃气和水的生产和供应业增长12.5%。
分行业看，8月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长8.1%，化学原料和化学制品制造业增长12.3%，非金属矿物制品业增长11.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长13.6%，通用设备制造业增长8.0%。
汽车制造业增长13.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.2%，电气机械和器材制造业增长12.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.7%，电力、热力的生产和供应业增长12.2%。
分地区看，8月份，东部地区增加值同比增长9.3%，中部地区增长11.4%，西部地区增长12.9%。
分产品看，8月份，464种产品中有305种产品同比增长。其中，发电量4,987亿千瓦时，同比增长13.4%；钢材9,194万吨，增长15.6%；水泥21,484万吨，增长8.2%；原油加工量3,974万吨，增长5.5%；十种有色金属337万吨，增长5.7%；乙烯126万吨，增长7.7%；汽车179.6万辆，增长14.8%；轿车102.3万辆，增长11.2%。
8月份，工业企业产品销售率为98.3%，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9,432亿元，同比名义增长3.5%。（完）
欲了解更多详情，请点选中国国家统计局网站 www.stats.gov.cn (整理 沈燕; 审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会