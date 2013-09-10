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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:06 BJT

新闻稿：中国8月规模以上工业增加值同比增长10.4%--国家统计局

路透北京9月10日 - 以下为中国国家统计局周二公布的2013年8月份规模以上工业生产运行情况新闻稿全文：

2013年8月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比7月份加快0.7个百分点。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.93%。1-8月，规模以上工业增加值同比增长9.5%。

分经济类型看，8月份，国有及国有控股企业增加值同比增长9.5%，集体企业增长2.9%，股份制企业增长11.7%，外商及港澳台商投资企业增长8.7%。

分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比增长5.8%，制造业增长10.9%，电力、燃气和水的生产和供应业增长12.5%。

分行业看，8月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长8.1%，化学原料和化学制品制造业增长12.3%，非金属矿物制品业增长11.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长13.6%，通用设备制造业增长8.0%。

汽车制造业增长13.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.2%，电气机械和器材制造业增长12.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.7%，电力、热力的生产和供应业增长12.2%。

分地区看，8月份，东部地区增加值同比增长9.3%，中部地区增长11.4%，西部地区增长12.9%。

分产品看，8月份，464种产品中有305种产品同比增长。其中，发电量4,987亿千瓦时，同比增长13.4%；钢材9,194万吨，增长15.6%；水泥21,484万吨，增长8.2%；原油加工量3,974万吨，增长5.5%；十种有色金属337万吨，增长5.7%；乙烯126万吨，增长7.7%；汽车179.6万辆，增长14.8%；轿车102.3万辆，增长11.2%。

8月份，工业企业产品销售率为98.3%，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9,432亿元，同比名义增长3.5%。（完）

欲了解更多详情，请点选中国国家统计局网站 www.stats.gov.cn (整理 沈燕; 审校 张喜良)

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