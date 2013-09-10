新闻稿：1-8月份全国固定资产投资同比名义增长20.3%--统计局

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透北京9月10日 - （以下为中国国家统计局2013年1-8月份全国固定资产投资主要情况新闻稿全文）
2013年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）262578亿元，同比名义增长20.3%，增速比1-7月份加快0.2个百分点。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长1.61%。
分产业看，1-8月份，第一产业投资5787亿元，同比增长32%，增速比1-7月份回落0.8个百分点；第二产业投资113237亿元，增长16.6%，增速加快0.6个百分点；第三产业投资143554亿元，增长23%，增速回落0.1个百分点。
第二产业中，工业投资111142亿元，增长17.2%，增速加快0.6个百分点；其中，采矿业投资8336亿元，增长10%，增速加快0.2个百分点；制造业投资91172亿元，增长17.9%，增速加快0.8个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资11633亿元，增长17.1%，增速回落0.5个百分点。
分地区看，1-8月份，东部地区投资123485亿元，同比增长18.9%，增速比1-7月份加快0.2个百分点；中部地区投资73287亿元，增长23.6%，增速加快0.1个百分点；西部地区投资64313亿元，增长22.9%，增速加快0.2个百分点。
分登记注册类型看，1-8月份，内资企业投资247466亿元，同比增长21.4%，增速比1-7月份加快0.2个百分点；港澳台商投资6886亿元，增长9%，增速加快0.8个百分点；外商投资6994亿元，增长5.3%，增速加快1.2个百分点。
从项目隶属关系看，1-8月份，中央项目投资12628亿元，同比增长10.8%，增速比1-7月份回落1.6个百分点；地方项目投资249950亿元，增长20.8%，增速加快0.3个百分点。
从施工和新开工项目情况看，1-8月份，施工项目计划总投资719837亿元，同比增长18.9%，增速比1-7月份加快0.1个百分点；新开工项目计划总投资230831亿元，同比增长14.4%，增速加快1.2个百分点。
从到位资金情况看，1-8月份，到位资金301364亿元，同比增长20.5%，增速与1-7月份持平。其中，国家预算资金增长19.6%，增速比1-7月份回落1.6个百分点；国内贷款增长16.2%，增速加快1个百分点；自筹资金增长19.6%，增速加快0.4个百分点；利用外资下降4.4%，降幅缩小1.9个百分点；其他资金增长32%，增速回落3.3个百分点。（完）
了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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