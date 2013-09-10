新闻稿：中国1-8月房地产开发投资同比增长19.3%--国家统计局

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
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路透北京9月10日 - 以下为中国国家统计局公布的2013年1-8月份全国房地产开发和销售情况新闻稿全文：
一、房地产开发投资完成情况
2013年1-8月份，全国房地产开发投资52,120亿元，同比名义增长19.3%，增速比1-7月份回落1.2个百分点。其中，住宅投资35,738亿元，增长19.2%，增速回落1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%。
1-8月份，东部地区房地产开发投资29,498亿元，同比增长17.4%，增速比1-7月份回落1.2个百分点；中部地区投资11,116亿元，增长19.4%，增速回落1.6个百分点；西部地区投资11,505亿元，增长24.3%，增速回落0.7个百分点。
1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积585,553万平方米，同比增长14.4%，增速比1-7月份回落1.8个百分点；其中，住宅施工面积429,626万平方米，增长12.0%。房屋新开工面积127,840万平方米，增长4.0%，增速回落4.4个百分点；其中，住宅新开工面积93,713万平方米，增长3.3%。房屋竣工面积46,650万平方米，增长4.6%，增速回落3.3个百分点；其中，住宅竣工面积36,301万平方米，增长1.4%。
1-8月份，房地产开发企业土地购置面积21,482万平方米，同比下降9.1%，降幅比1-7月份扩大7.7个百分点；土地成交价款5,050亿元，增长5.2%，增速回落9.5个百分点。
二、商品房销售和待售情况
1-8月份，商品房销售面积70,842万平方米，同比增长23.4%，增速比1-7月份回落2.4个百分点；其中，住宅销售面积增长24.4%，办公楼销售面积增长28.2%，商业营业用房销售面积增长7.8%。商品房销售额45,724亿元，增长34.4%，增速比1-7月份回落3.4个百分点；其中，住宅销售额增长35.7%，办公楼销售额增长41.9%，商业营业用房销售额增长19.8%。
1-8月份，东部地区商品房销售面积35,848万平方米，同比增长26.8%，增速比1-7月份回落3.4个百分点；销售额28,566亿元，增长37.7%，增速回落4.4个百分点。
中部地区商品房销售面积17,704万平方米，增长22.6%，增速回落2.3个百分点；销售额8,568亿元，增长32.7%，增速回落2.4个百分点。西部地区商品房销售面积17,290万平方米，增长17.5%，增速回落0.9个百分点；销售额8,590亿元，增长26.1%，增速回落1.4个百分点。
8月末，商品房待售面积44,355万平方米，比7月末增加82万平方米。其中，住宅待售面积增加40万平方米，办公楼待售面积减少49万平方米，商业营业用房待售面积增加109万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-8月份，房地产开发企业到位资金76,960亿元，同比增长28.9%，增速比1-7月份回落2.6个百分点。其中，国内贷款12,883亿元，增长30.3%；利用外资344亿元，增长17.2%；自筹资金29,216亿元，增长16.7%；其他资金34,517亿元，增长40.9%。在其他资金中，定金及预收款21,162亿元，增长38.1%；个人按揭贷款9,102亿元，增长50.3%。
四、房地产开发景气指数
8月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为97.29，比上月回落0.1点。（完）
了解更多详情，请点选中国国家统计局网站 www.stats.gov.cn (整理 沈燕; 审校 张喜良)
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