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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:18 BJT

新闻稿：8月份社会消费品零售总额同比名义增长13.4%--统计局

路透北京9月10日 - （以下为中国国家统计局公布的2013年8月份消费品市场情况新闻稿全文）

2013年8月份，社会消费品零售总额18886亿，同比名义增长13.4%（扣除价格因素实际增长11.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9490亿元，增长11.5%。1-8月份，社会消费品零售总额148164亿元，同比增长12.8%。

按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额16379亿元，同比增长13.1%；乡村消费品零售额2507亿元，增长15.1%。1-8月份，城镇消费品零售额128193亿元，同比增长12.6%；乡村消费品零售额19971亿元，增长14.5%。

按消费形态分，8月份，餐饮收入2125亿元，同比增长9.7%；商品零售16761亿元，增长13.8%。1-8月份，餐饮收入15919亿元，同比增长8.9%；商品零售132245亿元，增长13.3%。

在商品零售中，8月份，限额以上企业（单位）商品零售额8787亿元，增长12.5%。1-8月份，限额以上企业（单位）商品零售额68828亿元，增长11.9%。（完）

了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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