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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连续第三日收高，尽管当局疑似出手干预

路透首尔9月10日 - 韩国韩元 周二在国内市场连续第三个交易日收高，得益于外资资金进一步流入以及出口商的美元卖盘，尽管当局疑似出手干预以抑制韩元涨势。

韩元兑美元 在本地市场收报1,084.1，周一收报1,086.8。

韩元兑美元一度升至2月28日以来最高位1,081.8，但短暂降至1,088.5，交易员认为此系当局进场买入美元。(完)

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