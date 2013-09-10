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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：创近三个半月收盘高位，受助于外资流入和中国数据乐观

路透9月10日 - 韩国股市周二创近三个半月收盘高位，受助于一年来最大规模的外资流入，因为一系列乐观的中国经济数据确认了该国经济正在企稳。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 涨1%至1,994.06点，是5月31日以来最高收盘位。

外资周二买超当地股市8,134亿韩元(7.4844亿美元)，规模为2012年9月来最大，且为连续第13个交易日买超，这也是今年迄今连续买超时间最长的一次。

据官方数据显示，中国8月工业增加值、零售销售和固定资产投资数据全部好于预期。(完)

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