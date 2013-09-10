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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:21 BJT

日本股市：日经指数收涨1.5%至五周半高位，奥运概念股持续劲升

路透东京9月10日 - 日本股市日经指数周二收在五周半高位，料将受惠于2020年东京奥运的个股，持续吸引散户投资人敲进，另外，国际股市及中国数据的利好消息亦提振大盘信心。

日经指数 收高1.5%，报14,423.36，为8月2日以来高位。东证股价指数 亦上涨1.5%，报1,190.22，成交量42.3亿股创三个月高位。

建筑类股指数 大涨5.1%，涨幅居前。大成建设 飙升13.2%，为主板成交最活络个股。(完)

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