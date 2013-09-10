《中国企业债发行日程表》--9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *四川成阿发 8 7 基本利差不超3.20% AA- 9/12-9/18 长江证券 展实业公司 (固息债，一年SHIBOR基准/第3-7年末每年偿还20%本金/自有土地使用权提供担保) =================================================================================== *铁路总公司 150 7 利率区间4.20%-5.20% AAA 9/12 国泰君安证券等 50 20 利率区间4.60%-5.60% =================================================================================== 商洛城建 10 7 7.05% AA- 9/9-9/11 国开证券 投开发公司 (重庆三峡担保集团提供担保) 5 6 6.75% （以自有土地使用权进行抵押担保） =================================================================================== 石家庄建投集团 5 7 6.70% AA- 9/9-9/11 齐鲁证券 (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (中小企业融资担保公司提供担保) =================================================================================== 海盐县国资 12 7 7.0% AA- 9/4-9/10 国信证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 阳江恒财 10 7 6.85% AA 9/9-9/10 中投证券 城市投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 北京京煤集团 14 7 6.14% AA+ 9/9-9/11 信达证券 (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 上海南房集团 4 6 6.70% AA- 9/9-9/11 海通证券 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 北京谷财 6 7 6.60% AA 9/6-9/11 西南证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 梅州市康达 10 7 *6.95% AA 9/10-9/12 广发证券 公路建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 蚌埠城市 16 7 *6.30% AA 9/11-9/13 兴业证券 投资控股 (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 (安徽省高速公路控股集团提供担保) =================================================================================== 乳山市城市 13 7 *6.90% AA- 9/11-9/16 财通证券 国资经营 （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) =================================================================================== 重庆大晟 8 7 *6.98% AA- 9/10-9/16 安信证券 资产经营集团 (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金) (重庆市三峡担保集团有限公司提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会