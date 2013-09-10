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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 18:33 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月10日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*四川成阿发     8       7   基本利差不超3.20%      AA-     9/12-9/18   长江证券
展实业公司 (固息债，一年SHIBOR基准/第3-7年末每年偿还20%本金/自有土地使用权提供担保)    
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*铁路总公司   150       7    利率区间4.20%-5.20%   AAA        9/12   国泰君安证券等
               50      20    利率区间4.60%-5.60%      
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商洛城建       10       7           7.05%          AA-      9/9-9/11   国开证券
投开发公司             (重庆三峡担保集团提供担保)
                5       6           6.75%   
                      （以自有土地使用权进行抵押担保）               
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石家庄建投集团  5       7           6.70%          AA-      9/9-9/11   齐鲁证券
                      (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
                      (中小企业融资担保公司提供担保)
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海盐县国资     12       7           7.0%           AA-      9/4-9/10   国信证券
经营公司           (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)    
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阳江恒财       10       7           6.85%          AA       9/9-9/10   中投证券
城市投资控股       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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北京京煤集团   14       7           6.14%          AA+      9/9-9/11   信达证券
          (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)
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上海南房集团    4       6           6.70%          AA-      9/9-9/11   海通证券
                   (第3-6年末每年偿还25%本金)
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北京谷财        6       7           6.60%          AA       9/6-9/11   西南证券
国资经营           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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梅州市康达     10       7          *6.95%          AA      9/10-9/12   广发证券
公路建设公司           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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蚌埠城市       16       7          *6.30%          AA       9/11-9/13  兴业证券
投资控股      (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)  国开证券
              (安徽省高速公路控股集团提供担保)
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乳山市城市     13       7          *6.90%          AA-      9/11-9/16  财通证券
国资经营          （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) 
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重庆大晟        8       7          *6.98%          AA-      9/10-9/16  安信证券
资产经营集团       (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)
                   (重庆市三峡担保集团有限公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)

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