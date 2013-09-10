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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 14:36 BJT

澳洲股市：涨至三个半月最高收位，因中国数据乐观

路透悉尼9月10日 - 澳洲股市周二上涨0.4%，来自中国的乐观经济数据支撑了矿业类股表现，中国是澳洲最大的出口市场，此外在大选过后投资者对国内需求前景亦越发乐观。

澳洲矿业巨擘--必和必拓(BHP Billiton) 和力拓分别攀升0.7%和1.5%。国内消费类股JB Hi-Fi Ltd 亦表现的可圈可点，因投资者坚信新当选的利于商界的联盟政府将会令市场恢复稳定。

澳洲S&P/ASX 200指数 涨19.7点至5,201.2,为5月20日来最高收位。大盘周一收高0.7%。(完)

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