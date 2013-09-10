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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 15:02 BJT

国际油市：IEA担心油价，但排除释出战略储备可能性

路透东京9月10日 - 国际能源署(IEA)总干事范德胡芬周二表示，该组织担心目前的高油价，但认为并不需要释出战略储备，因尽管利比亚供应中断，但市场供应状况良好。

利比亚石油供应中断及对叙利亚紧张情势将蔓延至中东其他国家的担心，带动指标布兰特原油价格上月底升至每桶117美元上方的六个月高位，但周二布兰特原油期货跌至113美元下方的一周低位。

但石油供应忧虑周二缓解，此前俄罗斯称将敦促叙利亚将该国化武交由国际控制，舒缓了叙利亚将立刻遭到军事打击的忧虑。

“今天早上我们看到油价再次下跌，这当然是很好的迹象。我们总是关注并担心油价，”范德胡芬在东京对记者称。

“我们还看到市场供应充足，油价与风险溢价相关。”

当被问及IEA是否准备联手释出石油储备时，范德胡芬称，“不会。我们一直在关注情势发展。目前我们看到市场供应充足，而且油价正在下跌。”(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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