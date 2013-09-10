投行观点：中国工业活动回暖将助商品进口逐步复苏--巴克莱

路透北京9月10日 - 尽管中国8月主要商品进口环比回落，但巴克莱在其最新报告中称，中国工业活动将在四季度出口及投资高峰的影响下日渐回暖，进口也有望在健康的需求中逐步复苏。

此前海关数据显示，中国8月进口同比增长7%，逊于路透预估中值11.3%。 但巴克莱表示，中国8月进口贸易数据出现全面调整存在季节性因素，因该月通常为制造业淡季。

海关数据显示，中国8月进口原油2,143万吨，较上月减少17.9%。巴克莱认为，多家炼厂夏季检修和天气恶劣，是造成原油需求减少的主要原因。

但该机构指出，由于中国商业原油库存水平大大低于去年，受产品补货及日产24万桶的泉州炼油厂有望投产的影响，第四季度原油进口量有望加速增长。

最新的经济数据亦印证了中国工业活动和消费的逐步回暖。国家统计局周二公布，中国8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，社会消费品零售总额同比增13.4%，1-8月固定资产投资同比增长20.3%，均高于此前路透所做的预测调查中值。

**金属和油脂进口料承压**

基本金属方面，巴克莱表示，受国内外比价于不利于进口的影响，中国铜进口很可能在未来数月持续波动。

巴克莱指出，受到开放套利及金融政策向进口倾斜的影响，中国铜进口在最近数月受到强劲提振，但伦敦金属交易所价格从6月低位回弹，致使7、8月价格比率恶化。

数据显示，中国8月铜进口从上月触及的14个月高位下降至387,564吨，但趋势仍显示需求稳健，因8月进口量为今年来第二高，较上年同期增长8.9%。