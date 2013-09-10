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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 15:08 BJT

全球金市：现货金走软，受油价下滑及股市上涨影响

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1378.20 -8.74 -0.63 -17.70

现货银 23.28 -0.38 -1.61 -23.12

现货铂金 1475.90 -3.70 -0.25 -3.85

现货钯金 684.22 1.22 +0.18 -1.12

COMEX期金 1378.70 -8.00 -0.58 -17.73 19811

COMEX期银 23.38 -0.34 -1.44 -22.87 7590

汇率

欧元/美元 1.3269

美元/日圆 99.88

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 王洋)

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