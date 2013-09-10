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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 15:02 BJT

韩国债市：公债收低，中国强劲数据提振风险资产买气

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.59 105.68

10年期公债收益率 3.62% 3.59%

五年期公债收益率 3.28% 3.25%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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