台湾债市：10年期公债殖利率连两日收跌，标债结果出炉前观望气氛浓厚

* 美10年期公债殖利率周二亚洲盘续处高位震荡 * 周六10年券102/10标债前，台债量缩观望气氛浓厚 * 明日10年券102/10殖利率主交投区间暂看1.76-1.80% 路透台北9月10日 - 台湾10年期公债102/10 周二发行前交易(when-issued )殖利率连两日收跌。交易商认为，由于10年券102/10标售在即，加以近期殖利率弹幅已大 ，影响追空意愿降低，市场量缩观望心态浓厚，明日102/10殖利率料续处高档整理格局。 交易员指出，尽管美国非农就业数据表现不如预期，美国指标10年期公债殖利率回测幅 度并不深，主要因为紧接着美国联邦公开市场委员会(FOMC)即将在中下旬召开，且叙利亚紧 张情势的变数仍在，市场充满不确定性因素，除非美债有明确方向性的引导，不然短线台债 殖利率高档盘整机会较高。 本周两大标售结果即将出炉，包括周四央行标售两年期存单、周六标售10年期公债102/ 10，交易员表示，暂先观察两年期存单标售结果，上月标售两年期存单时，央行对外表态只 是试水温，市场并不确定央行是否续发两年期存单，本月再度标售两年期存单，就属常态发 行、不算只是试水温，标售结果代表央行引导利率的态度，因此格外引发市场关注。 “不大敢乱动，先看看标债市场接受的利率在哪里!”一位大型金融机构交易主管说。 另一个重大标售案就非10年券102/10莫属，交易员表示，由于标债时间点就落在美国FO MC利率会议前夕，且标售完一交割随即连放4天中秋假期，标售金额亦达400亿台币之多，引 起市场特别关注国库署截标的态度，国库署截标与否成为市场最大变数，令近日台债量缩屏 息以待。 今日10年券102/10殖利率盘中一度来到1.7980%，不仅续创发行前交易盘中高位，亦续 创2008年金融海啸以来盘中高位，前波盘中高位为2008年11月16日的1.8970%。 10年券102/10空单量累计至周一已达83亿台币，且距离标债只剩3个交易日，有交易员 推估空单将准备收尾，在1.79%上方陆续出现少量空单回补，部分空单获利了结、落袋为安 ，稍有压抑殖利率弹幅。 美国公债收益率周一从两年高位进一步下跌，因更多投资人押注美联储在下周政策会议 上缩减购债规模幅度将可能小于他们原先所想。指标10年期公债 价格上涨9/32 ，收益率从上周五的水平下跌3.3个基点，至2.901%。10年期公债收益率较就业报告前的水 平低大约10个基点，但高于日内低位2.875%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 10 102/10 -0.75 1.7800 1.7765-1.7980 41.0 据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产 购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美 联储将在9月政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就业报告公 布后进行。 “美债现在都等FOMC，(叙利亚)战争因素卡在那里，减购规模预期可能会缩小!”一位外 银交易员称。 此外，台湾加权指数 今日震荡收涨0.20%，报8,208.77点，三大法人今日合计买 超109.01亿台币，其中外资买超金额台股扩大至120.84亿台币，连两日破百亿元。 路透调查显示，韩国央行9月的货币政策会议可能维持利率不变，并在2014年上半年都 将按兵不动，然后才开始升息。受访22位分析师全部预计，韩国央行9月12日会议将维持指 标利率在2.50%不变。 本周余日全球重要数据及事件有： 周二 日本央行公布8月货币政策会议记录。 周三 美国公布7月批发(趸售)库存。 周四 美国公布8月进口和出口物价及一周初请失业金人数、韩国央行利率决定。 周五 美国公布8月PPI、8月零售销售数据、9月路透/密西根大学消费者信心指数初值以 及欧元区和欧盟财长非正式会议(为期两天)。 周六 台湾央行标售10年期公债102/10期。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 没有成 交 5 102/2 没有成交 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)