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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 17:35 BJT

台湾债市：102/10期十年公债中，证券业买超10亿台币

路透台北9月10日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，十年公债102/
10 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        3.00       12.00       -9.00
     票券业        0.00        1.00       -1.00
     证券业       19.00        9.00      +10.00

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