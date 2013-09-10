表格：外资在韩国股市买超8,132亿韩元，连续13天买超

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透首尔9月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超8,132亿韩元，连续13个交易日买超，期间累计买超金额44,972亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月10日 813.2 -345.4 -444.5
9月 9日 567.7 -122.0 -413.6
9月 6日 500.8 -229.0 -238.3
9月 5日 516.5 -113.7 -375.2
9月 4日 260.4 128.7 -77.1
9月 3日 230.2 46.1 -289.5
9月 2日 81.5 43.2 -129.1
8月30日 509.3 -55.0 -438.6
8月29日 467.0 62.2 -514.7
8月28日 133.6 73.6 -189.7
8月27日 110.6 56.0 -170.8
8月26日 186.4 38.7 -200.8
8月23日 120.0 -57.4 -54.3
8月22日 -96.3 51.2 46.5
8月21日 -139.6 81.4 70.9
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本月以来 2,970.4 -592.1 -1,967.4
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今年以来 -4,073.9 8,520.9 -3,354.4
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布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会