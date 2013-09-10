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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 15:43 BJT

表格：外资在韩国股市买超8,132亿韩元，连续13天买超

路透首尔9月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超8,132亿韩元，连续13个交易日买超，期间累计买超金额44,972亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月10日 813.2 -345.4 -444.5

9月 9日 567.7 -122.0 -413.6

9月 6日 500.8 -229.0 -238.3

9月 5日 516.5 -113.7 -375.2

9月 4日 260.4 128.7 -77.1

9月 3日 230.2 46.1 -289.5

9月 2日 81.5 43.2 -129.1

8月30日 509.3 -55.0 -438.6

8月29日 467.0 62.2 -514.7

8月28日 133.6 73.6 -189.7

8月27日 110.6 56.0 -170.8

8月26日 186.4 38.7 -200.8

8月23日 120.0 -57.4 -54.3

8月22日 -96.3 51.2 46.5

8月21日 -139.6 81.4 70.9

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本月以来 2,970.4 -592.1 -1,967.4

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今年以来 -4,073.9 8,520.9 -3,354.4

--------------------------------------------- (完)

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