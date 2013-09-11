中国公开市场：今日可继续上报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海9月11日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商可报需求情况未变，今日继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
本周一央行公开市场续做了851亿元人民币的三年期央票，占到期量的85%，利率持平在3.50%；周二则进行了100亿元的七天期逆回购投放资金，量平价稳。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。
不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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