中国债市：现券收益率略上行，良好宏观数据对冲资金面利多效应

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透北京9月10日 - 中国银行间债市周二现券走势偏弱，连续公布的数据显示国内经济处于企稳回升态势之中，这一因素对债市的利空对冲了眼前资金面相对充裕的利多效应。
交易员表示，现在七年和10年期国债利差已经非常小，从技术角度分析后续曲线存在陡峭化变动的可能，但还需观察季末时资金面、资金价格的情况。
继前两日亮眼的8月外贸和价格数据强化经济企稳预期后，中国周二发布的工业和投资数据让尚存疑虑的投资者服下一颗“定心丸”。8月工业同比增速创17个月新高，投资亦保持积极稳健，表明中国经济企稳回升态势已经基本确立。
中国人民银行甫公布数据显示，初步统计，8月社会融资规模为1.57万亿元人民币，比上年同期多3,212亿元；当月新增人民币贷款7,113亿元，略高于路透调查中值7,000亿元。8月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.7%%，路透调查中值为14.4%。
“这两天现券收益率整体方向都是向上的，这和宏观数据肯定不无关系。”华北一银行交易员说。
上海一券商交易员表示，今日现券收益率上行1-2个基点(bp)，因宏观数据向好所以中长端走升动力更足。他认为近期压制现券的因素中除不脱资金面、基本面外，另外机构需求疲软，但新债供给压力偏大，也是主要原因。
“其实我觉得到季末资金面可能没有那么差，但是就是现在这个敏感时点还没到，没过，所以机构心理有障碍，不敢拿债。”他说。
中国国家开发银行 周二招标的两期Shibor基准浮息债，中标利差均远高于预期。业内人士指出，一级供给压力过大，且该品种流动性较弱，需求一般，在市场收益率上行阶段，投资者寻求更高利差来覆盖持有成本。
中国银行间资金市场周二主要期限回购加权利率中，隔夜品种略降，七天品种则持续小涨。短期资金供给仍较宽裕，不过跨月的资金需求有所增加，表明机构已开始提前筹备季末的头寸。
二级市场，剩余期限在6.8383年的固息国债130015券最新成交价对应收益率 在4.0850%，上日末笔报4.04%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.9084 3.6289
上日 2.9280 3.5605
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8290/3.7670 国债参考率报价 3.6290/3.5550 金融债参考率报价 4.5075/4.4400(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会