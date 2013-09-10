中国债市：现券收益率略上行，良好宏观数据对冲资金面利多效应

路透北京9月10日 - 中国银行间债市周二现券走势偏弱，连续公布的数据显示国内经济处于企稳回升态势之中，这一因素对债市的利空对冲了眼前资金面相对充裕的利多效应。

交易员表示，现在七年和10年期国债利差已经非常小，从技术角度分析后续曲线存在陡峭化变动的可能，但还需观察季末时资金面、资金价格的情况。

继前两日亮眼的8月外贸和价格数据强化经济企稳预期后，中国周二发布的工业和投资数据让尚存疑虑的投资者服下一颗“定心丸”。8月工业同比增速创17个月新高，投资亦保持积极稳健，表明中国经济企稳回升态势已经基本确立。

中国人民银行甫公布数据显示，初步统计，8月社会融资规模为1.57万亿元人民币，比上年同期多3,212亿元；当月新增人民币贷款7,113亿元，略高于路透调查中值7,000亿元。8月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.7%%，路透调查中值为14.4%。

“这两天现券收益率整体方向都是向上的，这和宏观数据肯定不无关系。”华北一银行交易员说。

上海一券商交易员表示，今日现券收益率上行1-2个基点(bp)，因宏观数据向好所以中长端走升动力更足。他认为近期压制现券的因素中除不脱资金面、基本面外，另外机构需求疲软，但新债供给压力偏大，也是主要原因。

“其实我觉得到季末资金面可能没有那么差，但是就是现在这个敏感时点还没到，没过，所以机构心理有障碍，不敢拿债。”他说。

中国国家开发银行 周二招标的两期Shibor基准浮息债，中标利差均远高于预期。业内人士指出，一级供给压力过大，且该品种流动性较弱，需求一般，在市场收益率上行阶段，投资者寻求更高利差来覆盖持有成本。

中国银行间资金市场周二主要期限回购加权利率中，隔夜品种略降，七天品种则持续小涨。短期资金供给仍较宽裕，不过跨月的资金需求有所增加，表明机构已开始提前筹备季末的头寸。

二级市场，剩余期限在6.8383年的固息国债130015券最新成交价对应收益率 在4.0850%，上日末笔报4.04%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9084 3.6289

上日 2.9280 3.5605

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8290/3.7670 国债参考率报价 3.6290/3.5550 金融债参考率报价 4.5075/4.4400(完)

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