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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 16:01 BJT

中国期市：棕榈油重挫近3%领跌油脂，季节性供应压力沉重

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     51,990     -0.52      237,858 
         黄金(au)     1312     275.05     -0.56      119,008 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,736     -0.40    1,422,682 
         橡胶 (ru)    1401     20,550     -1.75      173,016 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,581     -1.76    1,888,240 
         豆油 (y)     1401      7,192     -1.61      674,132 
         焦炭 (j)     1401      1,609     -0.56      264,850 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,153     -0.31      763,290 
         棉花 (cf)    1405     18,780      0.13       43,208 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,472.6      1.46       74,151 
                                                  
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)

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