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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 16:27 BJT

中国欢迎俄罗斯提出的叙利亚交出化学武器的提议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月10日 - 中国周二称，欢迎并支持俄罗斯提出的叙利亚政府交出化学武器的提议；此举或能避免美国对叙利亚动武。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上作出上述评论，并表示，叙利亚反对派代表团从周二开始在中国访问。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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