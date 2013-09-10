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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 16:28 BJT

金属期市：期铜小跌，但中国亮丽的数据带来支撑

布兰特原油期货周二在中国数据公布后脱离盘中低位，中国乐观经济数据提升了石油需求前景。

油价较低的话，可减低金属输入成本及价格。

“包括周日公布的强劲贸易数据在内，我们已见到中国一连串正面经济数据，但在出现大幅好转迹象之前，以及美联储宽松政策退场决定之前，工业金属将继续承受压力。”Rivkin分析师Tim Radford说。

0715 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 下跌0.31%至每吨7,174美元。上海期交所期铜交易主力12月合约 下滑0.52%收报每公斤51,990元人民币。

其他金属方面，锡价报每吨22,790美元，跌落周一触及的五个半月高点23,126美元。由于最大出口国印尼因新交易禁令而限制出货，锡价因而获得支撑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王洋)

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