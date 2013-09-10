金属期市：期铜小跌，但中国亮丽的数据带来支撑

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
布兰特原油期货周二在中国数据公布后脱离盘中低位，中国乐观经济数据提升了石油需求前景。
油价较低的话，可减低金属输入成本及价格。
“包括周日公布的强劲贸易数据在内，我们已见到中国一连串正面经济数据，但在出现大幅好转迹象之前，以及美联储宽松政策退场决定之前，工业金属将继续承受压力。”Rivkin分析师Tim Radford说。
0715 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 下跌0.31%至每吨7,174美元。上海期交所期铜交易主力12月合约 下滑0.52%收报每公斤51,990元人民币。
其他金属方面，锡价报每吨22,790美元，跌落周一触及的五个半月高点23,126美元。由于最大出口国印尼因新交易禁令而限制出货，锡价因而获得支撑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王洋)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会