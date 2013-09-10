《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:19时,1美元=6.1208人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4.58 0.42 1.78 市北高新 9.55 0.583 2.68 大众交通 7.17 0.686 1.71 永生投资 16.74 1.185 2.31 老凤祥 21.12 2.302 1.50 S中纺机 18.45 0.725 4.16 鼎立股份 13.35 0.688 3.17 氯碱化工 7.87 0.498 2.58 双钱股份 11.35 0.738 2.51 海立股份 7.13 0.572 2.04 浦东金桥 15.58 1.148 2.22 外高桥 28.95 2.146 2.20 ST联华 15.85 1.078 2.40 锦江投资 13.34 0.893 2.44 中路股份 14.48 0.829 2.85 金山开发 16.87 0.632 4.36 海欣股份 8.03 0.55 2.39 耀皮玻璃 6.71 0.528 2.08 大江股份 6.4 0.358 2.92 上柴股份 13.94 0.784 2.90 丹化科技 8.48 0.611 2.27 上海三毛 8.89 0.794 1.83 友谊股份 8.72 1.196 1.19 上工申贝 7.72 0.506 2.49 上海机电 13.73 1.24 1.81 宝信软件 25.99 1.682 2.52 上海物贸 15.11 0.725 3.41 自仪股份 6.95 0.594 1.91 上海普天 11.14 0.626 2.91 陆家嘴 20.25 1.637 2.02 华新水泥 13.23 1.383 1.56 锦江股份 15.94 1.52 1.71 鄂尔多斯 7.17 0.863 1.36 华电能源 2.6 0.304 1.40 SST天海 5.73 0.306 3.06 大名城 6.16 0.445 2.26 东方通信 6.18 0.492 2.05 黄山旅游 11.52 1.303 1.44 开开实业 10.59 0.735 2.35 海南航空 2.2 0.412 0.87 ST轻骑 3.8 0.305 2.04 振华重工 3.93 0.43 1.49 锦州港 4.33 0.403 1.76 九龙山 2.79 0.304 1.50 凌云股份 6.53 0.614 1.74 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会